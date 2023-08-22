日本政府宣布將於24日啟動東京電力福島第一核電廠處理水（核汙水）排海後，水產相關人士和企業紛紛表達對形象進一步受損和出口減少的擔憂。中國已對日本海產品採取全部進行放射性物質檢測的管制措施，部分品類的出口暫停，此番又宣布了新的對抗措施。負面形象如果擴散，其他國家也可能相繼強化管制，政府將擴充對策讓漁民能維持生計。

據日本共同社22日報導，北海道根室市的水產加工公司「山十前川商店」的扇貝出口量中，據稱有約3成銷往中國。社長宮崎征伯坦言，中國加強檢測後訂單已經縮水，「日本人口在減少，轉內銷也無望」。青森縣陸奧市的川內町漁協負責人今進就出口到香港等地的主要產品海參要求稱：「希望負面形象不要擴散。希望政府在出現損失時切實補償。」

據日本政府透露，鮮魚清關時間原為1天左右，中國強化管制導致有時需要花費2至4周。由於難以防止鮮度下降，日水公司暫停向中國出口在九州養殖的活鰤魚和金槍魚。冷凍扇貝和鮭魚則根據情況維持最低限量的出口。負責人表示「不知道今後會怎樣」。

日本政府在22日的閣僚會議上決定建立對漁業人士的支援體制，將支援擴大國內消費和開拓新的出口市場等。水產廳將在處理水排放後30天每天對比目魚實施檢測，在網站上公布結果。負責人表示：「這是為了讓大家放心，看看排放後是否發生了什麼變化。」