日本汽車王國地位不保！中國在今年1至6月的汽車出口量已首次超過日本，躍居世界首位。穆迪分析（Moody's Analytics）近日在最新報告中指出，到了今年年底，中國有望正式超越日本，成為全球最大的汽車出口國。

中國汽車製造業快速崛起，早已激起全球傳統汽車巨頭的強烈危機感。美國財經媒體CNBC援引全球金融情報提供商穆迪分析的最新報告指出，中國在疫情期間取得了令人矚目的成就，在2021年超越南韓、2022年超越德國，成為全球第2大汽車出口國。

如今中國正拉近與日本的差距。今年第2季兩國汽車出口的平均差距約為每個月7萬輛，而去年同期則是17.1萬輛。穆迪經濟學家表示，按照這個速度來看，中國有望在今年年底擠下日本。日本從2019年起持續霸佔全球最大出口國寶座。

全球對電動汽車的需求激增，帶動中國整體汽車出口總量已超過疫情前的水平。光是在今年上半年，中國電動汽車出口收入就比去年同期成長1倍。穆迪還指出，中國在鋰電池生產上的競爭優勢，更讓中國汽車製造商在電動車生產成本方面握有極大優勢。

儘管部分汽車大廠已在中國設立工廠，但穆迪指出，外國大廠的競爭仍舊沒有令中國本土品牌失色。穆迪經濟學家甚至直言，「事實上，中國汽車產業採用新技術的的速度真的是無與倫比」。