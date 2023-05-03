中國汽車產業靠著新能源車在全球嶄露頭角，中國乘聯會（CPCA）預計今年汽車出口量將達400萬輛，中國有機會超越日本成為世界第一出口國。前立委郭正亮在《全球大視野》節目指出，特斯拉過去享有的暴利不合理，消費者開過就會發現，陸製的比亞迪也沒有差很多。韓國現代汽車走了25年，但大家沒想到中國汽車走這麼快，去年在中東跟拉丁美洲打敗韓國，今年汽車出口已經世界第二，明年甚至今年就可能超過日本。

「這個就是他以前所享有的暴利不合理，所以他就必須要降價嘛！」郭正亮表示，2022的年報，特斯拉賺了874億美元，比亞迪才賺166億，這就表示你是暴利！上海汽車賺了161億，長城汽車82億，廣汽80億。特斯拉874億，你憑什麼？這個就叫作「品牌溢價」，可是他是不合理的高。

郭正亮提到，就好像蘋果手機賺一大堆，利潤是52％，「你憑什麼？就因為你叫蘋果嘛！」不然純就性價比，你可能可以比人家貴個20％，不可能比人家多出百分之百！怎麼可能？所以他這個一定會被挑戰，因為只要有人開過中國大陸的車，比如說比亞迪，發現也沒有差很多，那他就會開始轉移了。那大概只有最有錢的人會繼續買蘋果，而且蘋果還有果粉那種宗教黏著度，特斯拉有嗎？

「所以我認為特斯拉會面對極大的挑戰，他這個利潤是不合理的高！」郭正亮強調，特斯拉未來價格往下，是必然趨勢。大陸汽車佔有率超越美系車，將來會更多，這個沒有辦法抵擋。中國大陸進入某個製造業的領域，通常第一個就是造成價格破壞，因為他的零組件的性價比，比其他國家高太多了，所以他只要一進場，別的國家那個行業就要慢慢退出，除了做最高端的之外。手機除了蘋果，三星也被擠壓到市佔率在降低。

郭正亮指出，這個是無可逆轉，只是沒有想到汽車會這麼快發生！大家也許會想說，製造業也許慢慢中國大陸就會走上來。一路看韓國現代汽車怎麼崛起，時間跟台灣的裕隆差不多。可是人家從1995年全世界公認的爛車，走到今天佔全美國市場10％，坦白講很了不起，也走了25年。但中國的汽車實在是走太快了，大家驚訝的並不是說，他這個領域也進來了，而是進來的速度，太快了！

「他今年汽車的出口已經世界第二，我認為明年就超過日本，可能今年就超過日本了！」郭正亮直言，日本大概作夢都沒想到，今年被你超過！去年是韓國在中東跟拉丁美洲被打敗，相信韓國也沒有想到。「那今年、明年，就輪到日本有壓力了！」