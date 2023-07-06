▲民眾竟破壞施工圍籬闖入，硬是要游泳，相當危險。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

▲堅持要去施工中的海興游泳池游泳的泳客，跨過圍籬闖入游泳，相當危險。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

▲違規闖入海興游泳池游泳的泳客。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆市政府有貼出施工公告，但仍有泳客違規闖入游泳，形同具文。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

基隆外木山的海興游泳池為夏季常戲水勝地，但由於設備老舊已有安全疑慮，北觀處與基隆市政府合作修建，自今年6月26日起封閉至12月2日。然而有許多泳客等不及，竟然硬闖仍在施工中的游泳池，甚至破壞圍籬。對此產業發展處副處長鄭永陽呼籲，工區相當危險，廠商會積極趕工，也請民眾勿違規硬闖，若不服從勸告，將依《漁港法》開罰3萬元起跳。

產發處長林鼎超先前表示，海興游泳池是許多大小朋友在夏季常去的戲水勝地。但景觀平台設施老舊鏽蝕嚴重、易滑倒，市府為戲水民眾安全，努力爭取「基隆市外木山海堤暨海興據點景觀改善工程」經費以改善海興平台、臨海走道及外木山海堤等相關設施。

林鼎超強調，因為基隆冬季的東北季風可能會影響工程施作，且對工區施工人員有安全性疑慮，另冬季多雨且浪大亦不利工程品質，才會自6月26日起開始施工，預計於12月2日完工。

施工廠商表示，在6月26日封閉平台後禁止游泳，但最近天氣炎熱，泳客可能為了消暑，「硬是要游」，甚至還擅自破壞工區圍籬網闖入，工人阻止也沒用，因為沒有公權力，也只能盡量勸離，不和泳客起衝突，不過作用不大，甚至還會被泳客罵。日前還有泳客在消波塊摔傷出動海巡救援，他們也很無奈。

市議員施偉政表示，他親自至現場觀察，確實有泳客闖入圍籬後，驚險地爬下消波塊進入游泳，除呼籲民眾不要在施工期間進入外，並建議可以改至「龍蝦麻糬」前的斜坡處游泳。

產發處副處長鄭永陽表示，平台的基礎已鏽蝕不穩定，所以才要施工補強，工區施工相當危險，廠商會積極趕工營造安全的遊憩空間。

鄭並呼籲泳客和釣客不要破壞圍籬擅自進入，如果屢勸不聽將依《漁港法》裁罰，罰鍰最低自3萬元起跳，並移送相關單位查處。