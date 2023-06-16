台中市政府先前花1.2億做梧棲大排汙水整治，改善水質，但台中市議員楊典忠16日指出，近日大雨梧棲大排天天水髒如黃河，批評市府河川治理失靈。水利局長范世億表示，會與農業單位會研商做田埂或截流溝改善。

楊典忠質詢時指出，近日大雨讓梧棲大排天天都是黃河水，還因溶氧量不足造成魚群死亡，經過太陽曝曬，空氣中散發惡臭，民眾對於臭氣沖天抱怨連連，過去花了1.2億整治，但至今棲仍沒改善。

楊典忠詢問，梧棲大排上游大肚山是否有濫伐、濫墾造成水土保持失衡？溶氧量不足要怎麼改善？市府雖跨局處召開梧棲、大肚、龍井等大排汙染改善研商會議，但梧棲大排還是黃河滾滾、魚群暴斃，凸顯市府河川治理失靈。

水利局長范世億表示，水利局水土保持科每年都有按照規定巡查山坡地，梧棲大排上游確實有農耕翻土未做好水土管理，市府會與農業單位會研商田埂改善或做截流溝，輔導農田在作物未長出前，將裸露黃土有效攔截，減少暴雨時沖刷至梧棲大排，影響大排水質。

范世億說，生活汙水對大排水質影響不大，但會積極進行海線汙水接管，並加強精進梧棲大排礫間處理水質設施，溶氧量不足問題與氣候變遷相關，市府會再持續研議改善。

環保局長陳宏益表示，大肚山上紅土種植花生，土質比較鬆軟，環保局會持續以空拍機進行汙染源調查，拍攝到有裸露未妥善覆蓋土石業者，將會依水汙法進行告發。