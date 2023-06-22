《天選之人》演員黃舒湄指控被北影主席易智言在上表演工作坊時霸凌，要求北影公開上課影像，若不公開擬聯合其他遭霸凌者提起「聯合訴訟」。易智言認為他只是針對她的表演做評論，並非針對人身攻擊，如果要提起訴訟請針對他個人，而非北影整體。

黃舒湄提到沒收到北影的票券，北影方表示有寄出電子票券給她，並公開黃舒湄在工作坊期間的回饋問卷，並沒有寫對表演課任何的不滿，對此黃舒湄剛剛選擇直球對決，宣告今天傍晚6：30要在北影世界首映會，中山堂前受訪，恐強碰易智言。

黃舒湄稍早針對易智言的回應表示：「只要是學過表演的人，就會知道他所說的是謬誤的，也希望參與過此工作坊的學員們，不要誤解他這樣的指導方式是正確的。『嚴格』VS.『霸凌』，兩者完全不同，請辨明。沒關係了。我未來的人生與工作，不管好與壞，反正，牙一咬，就過了。我不想成為像他那樣的大人」。

另在表演坊和她有對手戲的曾少宗透過經紀人回應：「表演課的內容多元，每個老師的教學方式也不盡相同，每個學生能吸收到的程度自然也不同，少宗同時身為一個學員跟對手演員，不可能沒感受到其中氛圍的轉變，但他抱著學習的心態報名了課程，所以有很努力的不帶著任何私人情緒去面對這一切，也很慶幸最終能將自己的表演帶上舞台。」