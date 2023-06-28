【惠文氣象報報】晴朗炎熱+午後雷陣雨 明起南台灣水氣漸增

明（29）日水氣逐漸增加，午後天氣不穩定，西半部、各地山區降雨機會提升，尤其中南部山區恐有突如其來的豪雨，周五到下周日（6/30~7/2）的降雨範圍擴及中北部，預估下周一（7/3）後水氣減少，各地天氣較穩定，午後僅少數地區有陣雨。

氣象局指出，明日高溫32至34度，沒下雨時很悶熱，由於東南風吹拂，帶來南方雲系較多水氣，東南部及恆春半島易有短暫陣雨，其他地區多雲偶有陽光。

預估明日中午以後天氣變得不穩定，西半部、各地山區有機會下雷陣雨，山區恐有大雨，尤其中南部山區雨勢顯著，可能發展成短延時豪雨，並伴隨雷擊、強陣風。至於是否有颱風？氣象局說，依目前觀測數據來看，未來一周尚未有熱帶系統發展的跡象。

明（29）日中午後天氣不穩定，西半部、各地山區有機會下雷陣雨。（圖／氣象局）

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今日晚間發文指出，周五到下周日（6/30~7/2）大氣不穩定度提升，西半部、中南部山區與恆春半島都有降雨，中北部午後雷雨的機會增加，要提防突如其來的猛烈降雨，雖然雲量增加，高溫飆破36度的機會不高，但體感還是很悶熱。

下周一、下周二（7/3、7/4）各地天氣漸趨穩定，普遍多雲到晴，西南部清晨到早上海陸風輻合，有短暫陣雨機率，午後則有局部短暫陣雨，水氣量較少。