桃園市今年首次試辦學習區完全免試入學，遭控訴有多名國中畢業生在放榜後，接獲世紀綠能工商告知「流通管理科」及「資訊科」招生名額不如預期建議轉科，質疑為何被校內定為不成班的科別仍在學生志願選填範圍內。教育局回應，校方是善意提醒學生，做法不妥已糾正，將依核定科班開設，學生的就學權益不受影響。

世紀綠能工商遭控內定2科別不成班，對此桃園市教育局回應，校方做法不妥已糾正，將依核定科班開設，學生的就學權益不受影響。（陳夢茹攝）

桃園市112學年度首次試辦學習區完全免試入學，有世紀綠能工商、至善高中、永平工商、清華高中共4校參與，招生名額達410個，該入學管道不採計國中教育會考成績，會考前即放榜，等於提供學生多1個入學管道。不過桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會控訴，世紀綠能工商某些科別技術性不成班，用「買空賣空」的招生伎倆， 完全不顧學生權益。

工會指出，世紀綠能工商流通管理科、資訊科各有25個名額，校方預知不會成班，便要求完免已上榜的學生轉至機械科與汽車科，群科屬性相差非常大，只顧自己成班以降低辦學成本、完全無視學生適性選擇的需求。理事長陳俊裕呼籲市府應採取積極作為，檢討該校補助款核發、後續招生名額等問題，遏止歪風才能避免後續有更多學校群起效尤，更不能讓不知情的學生選填後，面臨被迫轉科或放棄。

教育局盤點，世紀綠能工商資訊科前年有26名學生，去年人數不足未開班，今年完全免試錄取8人有4人報到，而流通管理科前年有23名學生，去年也因人數不足未開班，今年完全面試錄取6人有4人報到。這是桃園首次試辦完全免試入學，該校尚未清楚完全免試相關規定，考量現已有學生選填流通管理科及資訊科，已責請學校為尊重學生適性選擇及學習權益，112學年度這2科都將依核定科班開設。

教育局表示，經了解，該校是參考去年招生情形，恐因學生人數少無法開班，為了讓學生及早把握其他入學管道和機會，提早建議學生考慮他科。另也提及，現代人喜歡線上購物，宅配等物流管理的人才需求大幅上升，因此流通管理科算是未來趨勢之一，初步分析招生人數不足原因為，校方宣傳時並沒有向學生仔細介紹未來的就業出路等，未來會輔助學校多加推廣，盼能招攬更多物流人才。