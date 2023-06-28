民進黨新北市議員戴瑋姍近期質疑教育局的「新北校園通」APP是選舉工具，企圖帶風向，洗白餵藥案。新北市教育局今回應，批評戴瑋姍每日一謠，令人遺憾，強調市府秉持公開透明原則，在APP首頁設置私幼司法案件說明專區，但戴竟再度扭曲事實，假監督之名，行詆毀市府帶風向之實。

教育局表示，新北校園通APP是政府數位轉型的正向範本，以多元雲端服務、打造雲教室、數位教學好幫手及數據治理為開發主軸，以數位化且行動化的系統平台服務學校、教師、家長與學生，滿足多元化的教育需求，APP的私幼司法案件說明專區內容，皆是教育局發布的公開新聞稿及圖卡，以期讓更多關心案件家長及社會大眾能清楚了解案件進度，

教育局強調，戴瑋姍遭事實查核中心認證散布不實資訊之後，不但未向社會大眾道歉， 以正視聽， 反而惱羞成怒 ，變本加厲 ，持續以不實謠言日日攻擊市府， 再企圖以「選舉工具」、「公器私用」抹黑新北市教育局設置的事實澄清專區，戴指鹿為馬的程度，令人歎為觀止。

教育局呼籲，戴瑋姍身為公眾人物「誠實是上策」，不要造謠製造社會紛亂，以免一而再再而三遭自己的謊言反噬，也請回頭是岸，不要將髒水潑向教育局同仁， 抹煞教育人員的用心與努力，還給教育界一個純淨的空間。