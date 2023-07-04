林振瑋（右）和紅雀隊總經理特助史雷特（左）。（展逸國際企業提供）

台灣棒球好手林振瑋成為美國職棒大聯盟聖路易紅雀隊首位簽約的台灣球員，球隊棒球營運總裁莫茲里亞克（John Mozeliak）和經理特助史雷特（Matt Slater）也說明林振瑋吸引球團的優點，包括203公分的驚人身高，以及「擁有一顆爆發性的快速球」。

林振瑋的經紀公司展逸國際企業4日在他確定和紅雀隊簽約後，也發表新聞稿分享好消息，轉達聖路易紅雀隊棒球營運總裁莫茲里亞克的看法：「我們非常高興並歡迎林振瑋的加入，他是球隊有史以來第1位簽約的台灣球員。」

莫茲里亞克也提到：「紅雀隊持續地在全球各地尋找有才華的球員來幫助我們變得更好，我們認為林振瑋具有令人著迷的潛力，有能力成為未來的大聯盟球員。他有驚人的6尺7吋（約203公分）身高，我們將安排他盡快前往佛羅里達州的紅雀訓練基地展開他的職業生涯。」

負責球員招募的紅雀隊總經理特助史雷特則說：「林振瑋擁有一顆爆發性的快速球，加上他具有很好的身體素質和令人印象深刻的運動能力，他也是那種整體素質在我們評估中表現出色的球員。」

史雷特補充：「特別感謝紅雀隊國際部門的羅德里奎茲（Moises Rodriguez）以及評估林振瑋的專業球探們，我們期待他在紅雀隊的小聯盟系統中進步，希望有一天能夠實現夢想成為大聯盟球員。」

展逸國際企業表示，林振瑋已經在今天（4日）於聖路易完成球隊體檢，本周將先返台處理私人事務，7月中旬再赴美開始今年球季。

林振瑋將展開旅美職棒生涯。（展逸國際企業提供）