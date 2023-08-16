厄瓜多主要總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）日前遭槍殺身亡，促使主張以更強硬立場對付犯罪集團的其他候選人聲勢高漲。

法新社報導，厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）今年5月解散反對派主導的國會來規避彈劾，厄瓜多為此將於8月20日提前舉行國會和總統大選。

維安問題已躍居此次大選焦點，因為厄瓜多已經成為全球毒品交易中心，衍生出犯罪集團間殘酷的暴力問題。

然而，多名分析人士表示，民調領先的總統候選人之一、記者出身的維拉維森修上週離開在首都基多舉辦的競選活動時遭到槍殺一事，可能衝擊大選結果。

基多聖法朗西斯科大學（University of San Francisco in Quito）社會科學系主任蒙卡加塔（Paolo Moncagatta）說：「厄瓜多正在經歷的不安定及組織犯罪問題，已成多數民眾主要關注的議題。」

他表示，這起謀殺案將「使抱持強硬立場的候選人們變強」。

根據事發前的民調結果，維拉維森修支持度曾位居第2。

而在先前民調中，支持度位居首位的45歲律師龔薩雷茲（Luisa Gonzalez）與前厄瓜多總統柯利亞（Rafael Correa）關係密切。

維拉維森修生前曾對貪汙問題展開調查，柯利亞為此被判處8年監禁並逃往比利時，他已在當地流亡了6年。

在大選即將到來的幾天當中，當局嚴禁更進一步的民調，但龔薩雷茲告訴法新社，內部民調顯示，她已失去支持。