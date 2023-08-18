陳智菡並出示陽信銀行2017年年報，2017年南海控股公司已經持有陽信銀行2.31％的股份，成為陽信銀行第六大股東。（陳智菡提供／楊亞璇台北傳真）

曾投標台北雙子星開發案，經評選為最優申請人的南海控股，近日因為被大陸國企沒收股份，被民進黨籍議員簡舒培大酸柯文哲當年開放該企業投資雙子星是「幫中國以商逼政侵台」，再度掀起話題。柯文哲競辦發言人陳智菡批評，明明是民進黨政府自己開門讓南海控股進台灣，三度投資綠委何志偉家族的陽信銀行，2019年時任金管會主委顧立雄，還曾說南海控股非陸資，如今要打擊柯文哲時，直接翻臉認定南海為陸資，炮轟民進黨雙標到極致。

南海控股於2018年10月投標雙子星，投審會在隔年2019年6月27日以國安疑慮為由駁回，當時柯文哲抱怨「國家願景、主權意識都是屁話」，質疑投審會 金管會審定南海控股是否為陸資，為何要花這麼久的時間？延宕工程沒有效率，而綠營則群起攻擊柯文哲是護航陸資企業，不惜出賣台灣主權，質疑如此沒有國安意識的人竟要競選總統。

陳智菡接受《中時》電訪，直接要求現任國安會祕書長、前金管會主委顧立雄說清楚。她表示，2016年12月7日，南海控股公司以5億元投資陽信銀行，認購5000萬股陽信股份，2018年12月7日再以盈餘轉增資取得300萬股，同時再以2億元認購2000萬股，當時經濟部投審會「都同意其投資」，也就是並未認定南海控股是陸資。

陳智菡並出示陽信銀行年報，2017年南海控股公司已經持有陽信銀行2.31％的股份，成為陽信銀行第六大股東；到了2019年，南海再竄升陽信第五大股東。

陳智菡說，2018年10月1日雙子星案開標，既然投審會已經開放南海控股投資陽信，未判定其為陸資，南海也順利取得投標雙子星資格，2018年12月底，南海經公開程序得標。陳質疑，為何2018年12月初，南海控股第二次透過現金增資入股綠營的銀行時不算陸資，同一個月，投資雙子星就變陸資？

陳智菡表示，南海得標後，被其他競爭者質疑南海為陸資，柯文哲的態度並非挺南海，只是認為主管機關金管會應該說清楚，但當時的金管會主委顧立雄也不敢講，僅表示交給投審會依職權認定。

陳智菡批評，民進黨中央最愛用這一套，大巨蛋案B1避難層認定，中央稱本於職責交給台北市都發局去認定，等都發局通過又翻臉不認，導致大巨蛋審議一再卡關；南海控股亦是相同手法，當年其投資陽信的時候、金管會、投審會對於其是否為陸資，曖昧模糊，當南海投標雙子星的時候，馬上質疑柯文哲護航陸資，這就是民進黨最愛套路。

陳智菡轟，民進黨雙標到極致，時任金管會主委顧立雄在2019年2月仍並未認定南海為陸資，2019年6月27日，顧立雄受訪時公開表示，依照投審會的認定，南海控股非現行法規下的陸資，如今總統大選在即，又拿來政治操作。

至於陽信銀行、雙子星兩案，是否南海股權結構不同導致認定差異？陳智菡強調，公司只有一個，台灣對於陸資的法規也是同一套，況且，2018年12月初南海第二次增資，雙子星開標也在同月月底，前後相差不到1個月，為何有如此大差異。

陳智菡並質疑，顧立雄的說法是很取巧的，一方面說交給投審會決定，後來就對記者說不是陸資，搞兩套標準、說法混亂，明明就是民進黨政府開了門讓南海進來，今年為了選舉打柯文哲，又開始抹紅柯文哲沒有國安觀念。她喊話顧立雄講清楚，為何當年說南海不是陸資，是認知錯誤還是蓄意護航？這樣的人怎可擔任國安會高層？

對於當時投審會以國安疑慮為由駁回雙子星案，陳智菡表示，投資陽信就沒有國安問題嗎？陽信是知名的企業，甚至是銀行，就沒有陸資入侵的問題嗎？標準是什麼？民進黨自己將標準搞的曖昧模糊，回過頭再倒打一耙，當作政治鬥爭的工具，她諷道，「民進黨北市議員簡舒培不是很愛打嗎？怎麼不打了？歡迎簡舒培繼續把到底是誰跟陸資關係過從甚密，好好瞭解一下。」