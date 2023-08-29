南韓神仙眷侶孫藝真和玄彬去年3月結婚後，同年11月迎來寶貝兒子出生，婚後生活幸福甜蜜，之前她才在社群上抱怨玄彬拍照技術不佳，今（29日）她再次曬出「玄彬視角」美照，稱讚他技術越來越好了。

孫藝真今曬出幾張在高爾夫球場拍的照片，寫下「我有越來越好嗎？他的攝影技術越來越好」，雖然沒名指他「他」是誰，但根據判斷，照片就是出自玄彬之手，而從照片看來，確實比之前還要自然，眼尖網友更從孫藝真的墨鏡中，反映出玄彬當下拍照的模樣，認真蹲馬步幫嬌妻拍美照，讓網友都笑翻。

「太寵了吧，為了太太好努力」、「這位私人攝影師很努力不被嘲笑」、「受過專業訓練的攝影師」，而41歲的孫藝真，產後迅速恢復好身材，狀態也幾乎沒有太大變化，凍齡美貌令人稱羨不已。

其實，孫藝真和玄彬都喜歡打高爾夫球，月初她才曬出「玄彬視角」照，笑虧「我拜託新郎把我拍得修長一點，結果他好像只有幫我拍得很長~」，不過小抱怨實則曬恩愛的舉動，讓網友全都被閃瞎。