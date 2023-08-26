俄國媒體26日報導，俄羅斯北方艦隊（Northern Fleet）本月已於國境西北方的巴倫支海進行大規模演習，目的在於防止未經許可的外國船隻通過。

路透社周六（26日）引述俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，俄國海軍北方艦隊發訊稱，驅逐艦「庫拉可夫中將號」( Vice-Admiral Kulakov）在北冰洋北歐海區執行「擊退假想入侵船艦的行動」，演習地點在靠近挪威與俄羅斯的巴倫支海（Barents Sea）。演習開始於8月10日，但國際傳真社並未提及何時結束。

報導指，北方艦隊計畫進行更多演習，以「捍衛俄羅斯在北極的島嶼與大陸領土，並確保近海航行安全與俄羅斯在北極地區其他形式海洋經濟活動無虞」。

‼️ The Russian Northern Fleet started a major naval exercise in the Barents Sea, on Friday



According to The Barents Observer, 20 larger surface ships from the Northern Fleet, in addition to support vessels and submarines and 8,000 soldiers, will take part in the exercise.… pic.twitter.com/HvkA3VRWLM — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) August 13, 2023

挪威獨立媒體《巴倫支觀察家報》（Barents Observer）本月11日已報導，俄國北方艦隊開始在巴倫支海舉行大型軍演，包括20艘戰艦、潛艇、補給艦與空軍，參與演習官兵多達8000餘人。11日當天有戰機升空護衛出航的20艘軍艦，也有幾艘核子動力潛艦、沿海導彈系統參與演習。

不過，《巴倫支觀察家報》報導的演習開始日期與俄羅斯媒體稍有不同。《巴倫支觀察家報》本月7日報導稱，俄國北方艦隊此前已提及會在8月11日至15日的清晨5時至傍晚6時之間某個時間點開始演習，並向巴倫支海西部挪威熊島（Bear Island）北部與西部兩個大範圍區域發布航行警告，並警告民用空中交通注意「飛彈影響區域」。挪威外交部發言人當時向該報表示，《國際海洋法》允許各國在他國200海里區域進行軍事演習。