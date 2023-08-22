大陸商務部近日稱將研究中止或部分中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下給予台灣產品的關稅優惠。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，ECFA議題不僅有早收清單，更涉及兩岸經貿的合作架構跟機制，除非北京要兩岸經貿徹底脫鉤，否則不會終止ECFA。

張五岳22日出席「當前中共內外政經情勢論壇」時表示，對北京而言，經貿已成對台政策的重要手段。聚碳酸酯（PC）雖是ECFA早收清單商品，但陸方採取徵收反傾銷保證金，而非終止早收清單的關稅優惠，因此事件與ECFA本身無太大關聯，無需過度解讀。

張五岳也認為，ECFA的問題不只有早收清單，而涉及兩岸經貿的合作架構跟機制，除非北京要兩岸經貿徹底脫鉤，否則不會終止ECFA。

談及北京當前對台政策，張五岳指出，和統仍為主旋律，而「一中反獨」是透過外交與武力來展現，「一中促融」是同等待遇、經濟融合、融合發展，此外還有「一中促統」。他認為，目前兩岸沒有互信，所以北京較多用單邊作為、和戰兩手，以及明確的底線思維在看待台海問題。

張五岳表示，自2016年以來，兩岸關係沒有溝通與互信，因此中南海目前看台海問題，基本上只有美中的太平洋「大兩岸」，而對台海的「小兩岸」沒有太大期待，其主要作為也是跟美方交涉，而非台灣。

至於外界談及美國的「毀台論」，即美國可能於今明兩年利用台灣議題，造就兩岸軍事衝突，犧牲台灣來拖垮大陸的國家發展進程。但張五岳認為，這至少須有三項條件同時符合，才可能發生，因此短期內發生機率不大。

張五岳認為，這三項條件分別為：第一，台灣執政者與重要官員願意為美國犧牲；第二，大陸願意配合美國佈下的陷阱，但可能打亂大陸的國家發展與民族復興進程；第三，美國在台海戰生衝突中可「全身而退」，既不會失去盟國信任，也無重大傷亡。