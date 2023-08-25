分析師認為鮑爾不太可能透露聯準會是否將繼續升息，但他可能表示一直到明年都不太可能降息。

儘管在連續升息11次後，聯準會的抗通膨之戰已經取得成效，美國通膨率從數十年高點大幅回落，但多位聯準會官員仍然認為應將利率維持於高檔，使借貸和支出進一步放緩，並讓通膨率下滑至2%目標。

儘管美國的通膨率已從去年6月創下的高峰9.1%下滑至3.2%，但美國的就業市場仍然穩健、消費者支出也仍然強韌。

有好有壞的經濟形勢使鮑爾今年的處境比去年更為艱難，在去年的傑克森霍爾央行年會上，鮑爾直接向通膨宣戰，警告聯準會將持續快速地拉升利率。今年，聯準會面臨一個更加難以捉摸的挑戰：如何實現「軟著陸」。

分析師普遍認為，儘管聯準會在對抗通膨上已經取得進展，但鮑爾不會就此鬆懈，然後說出任何聽起來像是勝利宣言的言論。他們認為鮑爾將表明必要時會一直維持高利率。且即使聯準會決策官員不再進一步提高借貸成本，他們也不太可能很快就降息。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）周四也提出了類似的說法，她表示，即便聯準會決定未來幾個月不再升息，也可能需要維持高利率一段較長時間。但她也表示，目前尚未真正看到經濟增長明顯放緩，美國央行可能進一步升息，才能讓通膨回落至2%目標。