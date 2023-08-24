近年來，考生除了到文昌宮上香祈求順利以外，也開始到孔廟祭拜，在台南發生一件逗趣的事，歸仁區仁壽宮的戶外有尊月老石雕，手裡拿著姻緣簿與拐杖，便被國中生物人為「孔子」，不少考生看到後狂拜，直到廟方提醒才知道自己弄錯了。

這尊站在仁壽宮戶外的月老石雕，原本是廟方的造景，在2013年配合保生大帝誕辰，法會時便為這尊月老開光，讓月老正是下凡。其實仁壽宮內有供奉文昌帝君，每當考試季前，附近的國高中生都會由老師帶隊來參拜，希望考試能好運、順利，不過有學生一見到月老便狂拜，將月老手中的姻緣簿當成了孔子手中的論語。

原先廟方及民眾以為，是因為現在的孩子早熟，沒想到提醒以後，才知道是將月老誤認為孔子了，且這種情況還不少見，相當有趣。

台南市議員鄭佳欣聽聞消息後，也到仁壽宮參拜，並在臉書上分享，「聽說仁壽宮的月老君被學生誤會是孔夫子，月老君的就位於仁壽宮的右手邊，右手持姻緣簿，左手則有拐杖，披掛姻緣線。」同時也提醒民眾，參拜月老時，不要把臉遮住，不戴帽子，頭髮也要整潔，讓月老看清臉龐，要詳述自己的姓名、出生年月日、求偶的條件，條件越清楚越好，月老才能幫忙，有對象者也可以祈求感情順利。

台南市議員鄭佳欣聽聞消息後，也到仁壽宮參拜。（圖／截自鄭佳欣臉書）

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