自由亞洲電台（RFA）報導，多位學者最近指出，中共當局正通過滲透美國高等教育學校學術機構及學生組織，進行認知戰運動，對美國學術自由和國家安全構成威脅。

根據自由亞洲電台，孔子學院長期以來在中共對美國高等教育學認知戰運動中發揮重要作用。儘管在美國政府和立法者的施壓下，在美國設立的孔子學院數量已從100多家降至約12家，但中國學生學者聯合會（CSSA）和其它組織仍在繼續執行這一任務。

在美國華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）17日舉行的研討會上，美國非營利全國學者聯合會（National Association of Scholars）高級研究員歐克斯內瓦德（Ian Oxnevad）對此議題表達他的看法。

他指出，中共滲透美國校園不僅意圖重塑外界對中國、特別是中共的看法，還在於更廣泛地參與美國基礎研究，獲取可用於軍事和商業的技術。他還說，在中共這一行動中的關鍵一環就是孔子學院。

歐克斯內瓦德提及：「孔子學院是由政府選出的，並由北京的政府官僚機構管理。由於遭到大規模抵制，多所孔子學院被關閉，但它們以一種非系統方式被重新命名為不同項目…孔子學院本身不是問題，它只是其中的一種表現。」

據報導，早在2018年，美國國會美中經濟暨安全審查委員會就曾發布報告指出，中國政府利用、影響和滲透美國教育及學術機構。

值得注意的是，孔子學院的存在與運作是中國政府在美國及全球範圍內滲透和干預教育機構、操縱國外對中政策及輿論的手段之一。此外，在校園中影響甚廣的中國學生學者聯合會與中國駐美大使館來往過密，且暗中接受大使館資助。

但歐克斯內瓦德認為，即便面對美國政府和社會廣泛的抵制，中國政府仍有其它方式滲透美國高等教育學校，不僅對中國留學生進行全面監視，還以更專業化的手段、採取戰略性措施滲透關鍵領域。

他指稱：「這就是正在發生的事情。很多人提到最近關閉孔子學院的阿爾弗雷德大學（Alfred University），該大學已從美國政府獲得了一份價值數百萬美元合同，以幫助完善超音速飛彈技術，很多人員也參與了工程陶瓷項目，這些人員也與孔子學院密切聯繫。」

此前，就讀美國普度大學（Purdue University）的一名中國留學生，去年因為張貼一封讚揚天安門示威者的信件，在校園裡受到騷擾，他在中國的家人也被公安上門問話。

據加拿大媒體報導，加國情報部門也發現，北京駐加拿大最高外交官正在指派並可能資助中國學生協會開展激進的情報行動，其中包括「監視和脅迫」其他學生和大學官員。

報導還指出，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）調查顯示，這些行動包括總領事命令中國學生調查並收集有關涉嫌中國經濟逃亡者家人的情報。