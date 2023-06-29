嘉義醫院與中華電信嘉義營運處舉辦未婚聯誼活動，男女青年互動交流。（嘉義醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

衛生福利部嘉義醫院與中華電信嘉義營運處首次合作，舉辦未婚聯誼活動，玩星座速配遊戲、真心話不冒險交流三觀、歡唱卡拉OK等活動，促成3對速配指數高，部嘉醫院院長黃元德說，扮月老牽紅線希望能讓「對的人」彼此找到對方，進而促進人口增加。

部嘉醫院與中華電信嘉義營運處是隔壁鄰居，醫院護理師、醫事及行政人員適婚單身女性不少，而中華電信有一大票資訊、機電工程師常宅在宿舍，中華電信嘉義營運處總經理閻中興與黃元德聊到為員工脫單，因而促成兩單位於27日日晚上辦未婚聯誼活動，20個名額，兩單位各10個，報名秒殺一空。

嘉醫的女護理師活潑開朗，中華電信的科技男就顯得木訥，黃元德全程參與，在現場熱心扮演紅娘，說話幽默，穿針引線，帶動氣氛，鼓勵男女多交換意見、生活趣事，就能打開話匣子。

聯誼活動包括自我介紹、輪流交談認識彼此、星座速配互動遊戲、唱卡拉OK，氣氛熱絡，最近Metoo事件層出不窮，活動中也適時導入性別平等觀念及意識。

黃元德笑說，扮月老的角色不輕鬆，工程師喜歡滑手機，比想像中還木訥，還好隨著氣氛 愈來愈熱起來，大家的心情也放鬆了，笑聲就多了，透過活動有3對速配成功，男方隔天還送早餐給女方，是好的開始。

黃元德還說，嘉義市人口從27萬餘人減少到26萬多人，期望能促成愈多佳偶攜手共創美好生活，也能促進人口成長，未來有機會還會辦類似聯誼活動助未婚同仁脫單。