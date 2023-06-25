大陸女星趙露思五官精緻，氣質甜美，早期的作品舉凡《傳聞中的陳芊芊》、《天雷一部之春花秋月》等大多飾演淘氣女主的角色，又有「甜寵系女神」的別稱。近期，新劇《偷偷藏不住》於6月開播，搭檔26歲男星陳哲遠，受到不少好評。不料該劇遭到業界編劇痛批「不滿14歲初中生（國中生）和男大學生曖昧互動」，更要求平台下架，引發議論。

《偷偷藏不住》改編自作家竹已的同名小說，劇情描述13歲的桑稚喜歡著哥哥的同窗好友段嘉許，兩人相差7歲，直到女主角成年，結束的暗戀因兩人重逢再度有了變化，然而編劇祝明表示看了一集後，批評「根本可能誘導犯罪！」她認為劇情描述未滿14歲初中生和男大學生曖昧互動非常危險，「平時父母費勁教孩子提高對x（性）犯罪防範意識，如果看一個這個，用愛情的糖衣一包裝，孩子會怎麼認知？」，並呼籲平台下架此劇。

不過網友們反駁編劇祝明，真人劇版《偷偷藏不住》已經將男女主角年齡差從7歲改成5歲，劇中女主角在國中二年級時結識男主角，沒有暗戀情愫，而趙露思扮演的女主則是在高中時期登場，最終因誤會結束暗戀心思，而陳哲遠飾演的「段嘉許」則是提醒女主角不准早戀，直到女主角成年，故事才開始描述雙方感情萌生曖昧。

此外，該貼文湧入破千則留言，網友紛紛回應：「生活已經如此艱難了，來點輕鬆愉快的劇妳要求下架，要不天天看抗日神劇」、「對你真無語」、「看了一集怎麼敢評價」、「發什麽瘋。是質疑電視劇過審嗎」。另一派網友支持編劇的想法：「這就是美化騷擾未成年」、「這種青春劇就是小學生喜歡看，不是我們迂腐，這種導向就是很危險」。

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