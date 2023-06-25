根據《環球時報》日前的報導指出，共軍轟-6K進行夜間繞台任務，展現全天候作戰能力，未來將成為常態。也有陸媒報導，美國雷根號航母在南海航行時，遭轟-6K戰略轟炸機驅離，且轟-6K貼海航行到距雷根號30公里的空域，甚至開啟火控雷達鎖定雷根號。對此，前空軍副司令張延廷24日就表示，「中共的海航跟空軍轟-6K在這方面都是貼近實戰，中國大陸也在測試美國的應變程度」，引發討論。

張延廷24日在中天節目《前進戰略高地》中表示，「轟-6K夜間繞台一圈，我認為有兩個，是解放軍空軍的轟-6K來繞台，不是海航的，解放軍的海航轟-6K對美國海軍，解放軍空軍轟-6K對台灣，他有任務分配」，張延廷更說，「這個轟-6K夜間繞台灣，飛行難度是高的，能見度非常差，就要靠雷達了，這個技術要好，相對於夜戰能力提升」。

張延廷最後更強調，「換句話說，他把複雜程度提高來突防繞台，我們可以看出來，中共的海航跟空軍轟-6K在這方面都是貼近實戰，中國大陸也在測試美國的應變程度，而美國做不做應變、不做艦載機去攔截？就可以把美國的底線摸透了，就是這樣了」。