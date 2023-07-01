中國山西省中北大學近日發布兵推結果宣稱，解放軍只需24枚飛彈就能擊沉美軍福特號航艦打擊群，但台灣的網路安全與決策推演研究所重演兵推後指出，實際打擊效果可能僅有1/3。對此，前立委蔡正元1日就表示，「中國大陸有CL-20，這個炸彈的確是TNT炸彈五倍到十倍的威力，體積更小，炸彈的能量更高，解放軍的導彈就是在這種炸彈能量高度提升的結果，這當然對航母是一個很大的威脅」，引發討論。

蔡正元1日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「如果很單純的思考是做得到，任何的航空母艦，在這麼多數量的導彈飽和攻擊底下，坦白講生存率都不高，但福特艦旁邊有很多的驅逐艦，能夠形成像類似於神盾一樣的防護力量，所以是不是能夠完全做得到，這個在戰爭的實踐上，目前還沒有看過導彈實際去攻擊航空母艦的狀況，所以一切都只能是想像的兵推」

蔡正元更接著提到台灣的兵推，「中國大陸有CL-20，這個炸彈的確是TNT炸彈五倍到十倍的威力，體積更小，炸彈的能量更高，解放軍的導彈就是在這種炸彈能量高度提升的結果，這當然對航母是一個很大的威脅」，最後蔡正元也說，「這也顯示解放軍對於區域拒止，就不讓美國的航空母艦進到台灣島東岸兩千公里以內的實力，已經是增加很多，也就表示美國要來幫台灣打仗的機率很低」。