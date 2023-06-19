厄瓜多一名「已故」老婦最近在家屬守靈時突然醒來，並且敲打棺材，受驚嚇的家屬發現她竟還活著，這段畫面在網路瘋傳。但厄瓜多當局今天表示，這名婦人如今已經身故。

法新社報導，上週一段在社群媒體發布的影片顯示，厄瓜多76歲老婦孟多雅（Bella Montoya）躺在敞開的棺材中喘著氣，而2名男子在一旁協助她。

孟多雅的兒子巴伯拉（Gilbert Barbera）表示，在親屬為她哀悼時，孟多雅一直敲打著棺材內部，拼命地想出來。

Bella Montoya: Ecuador woman comes back to life inside coffin just before her funeral| Oneindia News

英國廣播公司（BBC）報導，孟多雅最初於6月9日在厄瓜多巴巴奧約市（Babahoyo）的一家醫院由醫師宣告死亡。

但送葬家屬在參加守靈儀式時，卻聽到孟多雅在棺材中敲打的聲音，隨後她馬上被緊急送回同一家醫院接受治療。

厄瓜多衛生部今天證實，孟多雅在經過7天的加護病房治療後，已因缺血性腦中風於16日死亡。

厄瓜多衛生部在聲明中指出，孟多雅在醫院裡受到「持續監控」。

厄瓜多「宇宙報」（El Universo）引述巴伯拉的話表示：「這次我的母親真的去世了。我的生活將不復以往。」

厄瓜多衛生部已下令調查，孟多雅最初如何被錯誤地宣告死亡。

當地新聞報導稱，孟多雅患有一種稱作強直性昏厥的疾病，患者會喪失感覺和意識，同時身體也會變得僵硬。