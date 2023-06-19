大陸總理李強赴德國訪問，喊話雙方應該共同維護國際產供鏈穩定。針對德國對華出口持續下滑，中國社會科學院中德合作中心祕書長胡琨撰文表示，這是德國國內與國際各類政治與經濟力量複雜博弈的表現，但中德互為對方重要的市場，唯有與華合作，德國經濟才能去風險。

胡琨19日在大陸《環球時報》撰文指出，近期發佈的資料顯示，德國國內生產總值連續兩個季度收縮，即2022年第4季度和2023年第1季度環比分別減少0.5％和0.3％，陷入技術意義上的衰退，引發外界對德國經濟發展現狀與前景的擔憂。

胡琨認為，中德貿易關係近期出現的消極變化值得警惕，即在德國出口形勢總體好轉的背景下，它的對華出口卻持續下滑。2023年第一季度德國對華出口同比下降12％，4月同比繼續減少9.6％，中國對德國汽車及零部件需求下滑是德國對華出口下降的主要原因。目前，中國為德國第四大出口目的地，對華出口只占德國出口的不到6％。與此同時，儘管中國仍然是德國第一大進口來源地，但德國對中國商品的需求也在收縮，2023年第一季度同比減少9.7％，中國作為德國最大交易夥伴的地位有被美國超越的風險。

胡琨表明，這些變化，並不完全遵循純粹的經濟邏輯，而是德國國內與國際各類政治與經濟力量複雜博弈的表現。中德在經貿領域深耕多年，雙方互為對方重要的市場，德國是中國引進技術和資本的重要來源地，中國製造業則是德國企業參與國際競爭的關鍵環節，雙方都從雙向依賴的經濟合作中受益頗深。在綠色經濟領域，中德更是優勢互補，是天然的理想合作夥伴，2023年第一季度，德國從國外進口的產品中，39.2％的鋰電池和28.2％的電動汽車都產自中國。

胡琨強調，無論是為中德兩國經濟的穩定與持續發展，還是著眼於全球經濟綠色轉型的順利，中德兩國在政治上求同存異、在經貿領域相向而行，無疑都是尤有必要和最理性的選擇。