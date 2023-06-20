美式賣場好事多的品項多元，從生活用品到熟食應有盡有，日前有會員激推熟食部的「青醬雞肉三明治」，不僅價格不到百元，十足的份量更讓她「飽到晚餐吃不下」，未料貼文曝光後，網友意見兩極，甚至有人大嘆：「買一次就不會買了」。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，近日逛好市多時發現青醬雞肉三明治推出優惠價98元，驚喜地說：「看到百元有找覺得很可以！」而一入口更讓她覺得驚豔，認為肉片數量多、青醬很香，份量還能讓人吃到撐，她曾經下午4點買來當點心，結果竟然飽到晚餐吃不下。

沒想到貼文曝光後，引來一票人逆風回應，「青醬味淡，整體吃起來很鹹，個人不推，早知道就買熱狗」、「吃多有點鹹」、「很難吃」、「好鹹哦，要是沒那麼鹹就好了」、「這種肉片就免了，吃熱狗還比較便宜」、「很乾很硬，直接大後悔，不會再買」、「沒起司也沒送飲料，繼續拒買」、「吃過一次，但也是最後一次」、「他們的漢堡買一次就不會買了」。

不過也有人抱持相反意見，「覺得乾乾的很好吃+麵包很好吃」、「剛吃，還可以接受，沒傳說的那麼乾」、「我也喜歡」、「我覺得不錯吃，雖然以前有臭臭起司更厲害」、「這看起來還不錯吃耶」。

事實上，過去就有網友討論該款三明治，認為最大的特色就是「臭起司」，如今這款三明治少了這一味，讓不少人覺得可惜，「以前超愛，可惜現在都沒有臭起司，要回家自己加工」、「沒有臭臭的起士雞肉三明治我可是不吃的喔」。