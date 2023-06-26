大里就業服務台設閱讀角，提供職涯、自我提升書籍。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

不是市民也可申辦台中市立圖書館的家庭及團體借閱證！家庭及團體借閱證最高各可借閱60冊、500冊。

文化局長陳佳君今天表示，即日起放寬申辦家庭及團體借閱證規定，歡迎在台中就業或就學民眾加入，中市45間圖書館都是你的知識寶庫。

文化局指出，大台中生活圈已擴及苗栗、彰化、南投等縣市，為加強與鄰近縣市單位合作推廣閱讀，即日起放寬借閱證規定，無須設籍於台中市也可家庭及團體借閱證。

文化局指出，社區或公司團體都可辦理台中市借閱證，打造小型閱覽室，團體借閱證最高可借閱500冊書籍、借期2個月，不少許多公司行號都以借閱圖書館書籍設置員工閱讀區，鼓勵員工自我成長，在工作之餘享受閱讀樂趣；家庭借閱證每戶限辦一張，非市民的單獨生活戶申辦，最高可借閱60冊、借期30天。

中市圖表示，台中市推動「整個城市都是市民的圖書館」理念，提升圖書館軟硬體建設、優化閱覽環境與充實館藏內容，台中市45間圖書館共有600多萬冊圖書、線上閱讀電子書與雜誌，2022年借閱量突破1500萬冊。

中市圖說，中市圖的圖書館借閱證可享有大台中「跨館通閱」服務，可甲地借乙地還，並可享400多家特約商店可享優惠折扣。

中市圖指出，圖書館持續購置優質館藏、舉辦閱讀活動，並結合校園、社區、機關團體的力量攜手推廣閱讀，透過廣設閱讀據點，讓閱讀融入市民生活。