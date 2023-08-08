最近各國網路流傳一段影片，稱「世界上最小的毒蛇，經常在青椒中發現」，呼籲民眾當心。其實此消息曾於多年前開始流傳，台灣事實查核中心澄清，影片中的生物應為某種線蟲，「絕非毒蛇」，美國、西班牙等國事實查核組織均證實該訊息為錯誤資訊。

《台灣事實查核中心》指出，網路曾流傳一段影片，拍攝者從剖半的青椒中拉出一條細長生物，並搭配貼文指稱，「它是世界上最小的毒蛇，經常在青椒中發現，使用之前務必切開青椒，因為牠有毒。」

對此，中興大學食品暨應用生物科技學系教授謝昌衛表示，從該生物的大小研判，應該是某種線蟲，但絕對不是毒蛇。他提醒，只要是生菜都容易感染圓形動物、弓形、線蟲、蠕蟲等寄生蟲，民眾若發現應徹底清洗、避免有蟲卵殘留，充分加熱後食用；生食無法排除感染風險。

《台灣事實查核中心》表示，該影片4年前就在多國廣傳，美國、巴西、西班牙等事實查核組織均已證實為「錯誤」訊息。