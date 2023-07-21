近日社群流傳「睡前喝綠豆湯，睡醒腦中風」的訊息，台灣事實查核中心指出，該訊息引述大陸媒體，指一名有高血壓病史的男子，在流汗、喝冰飲、吹太強的冷氣後，血管收縮造成腦中風；專家表示，心血管患者大量猛灌刺激冰冷飲品，不排除有血管急遽收縮的風險，但適量飲用不會有問題。

近日媒體報導，大陸一名男子在工作一天後大汗淋灕，喝了一碗冰鎮綠豆湯卻開始腹瀉，隔天起床有異狀，送醫發現腦中風。醫師提到該男長年吸菸並有高血壓病史，在流汗、腹瀉後嚴重缺水，喝完冰鎮綠豆湯以及冷氣開太強使血管收縮，造成腦中風。

台灣事實查核中心指出，喝冰綠豆湯會腦中風是長年舊謠言，台北醫學大學附設醫院心臟內科醫師蕭成儀表示，過去確實有相關報導提到，心血管疾病者「大量」猛灌冰水，可能誘發血管急遽收縮，確實不能完全排除造成急性心血管症狀的風險。

蕭成儀指出，關鍵是大量灌入冰水，且健康本來就有潛在風險者，才要注意；如果適量飲用，人體的溫度其實很快會中和冰水溫度，不會過度刺激，且綠豆湯對心血管並沒有風險。

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