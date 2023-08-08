家住後龍鎮水尾里的9旬葉姓老翁，日前前往自家農田處理農事，結果因天氣炎熱造成身體不適倒臥草叢內，家人許久未見老翁回家，焦急外出尋找並報警協尋，經竹南警分局外埔大山派出所員警出動在水尾大排附近搜尋許久，最後在草叢中找到睡著的老翁，送醫檢查後幸無大礙。

苗栗縣警竹南分局外埔大山派出所，日前接獲民眾至所報案指稱，9旬老父上午外出後遲至下午都未歸，請警方協尋，外埔大山所副所長王金萬受理後，隨即發布協尋，並通知線上巡邏人員搜尋。

找尋許久，家屬於19時許在水尾大排附近發現父親的鞋子，原以為發生意外落水，外埔大山所警員莊銘坤、陳俊瑋、張豪祥獲報立即攜帶照明設備趕赴現場，並與家屬一同在附近搜尋，終於在草叢中發現葉姓老翁，原來葉姓老翁時常徒步外出至田地務農，當天因身體不適倒臥草叢休息睡著了，幸好被員警搜尋找到，眾人想辦法叫醒躺在草堆裡的葉姓老翁，意識尚清醒，但擔心有脫水情形，警方立即通報救護車將葉男送往醫院照護，家屬非常感謝警方協助。

竹南警分局並藉此呼籲，多注意家中長者行蹤，留意長者常去之處，以利發生意外時，縮短搜尋期間，保握黃金時間，近日天氣悶熱，提醒大家適時補充水分，隨時注意身體狀況，以避免發生危險。