台中市76歲鄭姓老翁日前因機車拋錨，頂著38度高溫在外埔甲后路推車，年邁老翁因體力透支氣喘吁吁，並卡在車水馬龍的路口致險象環生，巡邏員警路過上前關心，立刻協助推車至機車行，並護送鄭翁順利返回后里住處。

大甲警分局指出，外埔鄭姓老翁日前騎乘機車突然因電瓶沒電故障，頂著炎熱天氣獨自在甲后路上坡推車，不僅汗流浹背，頭暈目眩，卡在車流中更是險象環生。

外埔所員警周明慶執行查察勤務發現上前關心，並一路協助推車至機車行，接著護送鄭翁返回后里住處。鄭翁家屬對於員警辛勞為民服務頻頻感謝。

外埔分駐所長李有志指出，民眾行車前實施車輛安全檢查的目的，除了保養及管理之外，同時也能儘早發現危險，避免事故的發生，交通安全是生活的一部分，汽機車行前檢查更是不能少，提早發現問題盡快解決，在道路上行駛才不會有意外的產生，才能夠快快樂樂的出門，平平安安的回家。