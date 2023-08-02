為行銷觀光產業，后里區公所攜手旅行業者將推出系列活動，並有「Fun肆完后里」短影音徵件，邀大家感受后里之美。(林欣儀攝)

台中市后里區有豐富的人文景致，為行銷當地觀光，后里區公所攜手旅行業者，推出推出9條一日遊或兩日遊路線，旅程中可欣賞傳統木偶劇、欣賞后里的花卉、體驗採梨等，公所並將於10月14日舉辦草地音樂會，邀星光幫美聲歌手盧學叡開唱，藉以行銷薩克斯風產地，近日並有「Fun肆完后里」短影音徵件，邀大家感受后里之美。

后里區公所指出，不論是歷史古蹟、親子多元文創體驗或主題樂園等，后里都可以滿足遊客需求，更有全台唯一薩克斯風主題博物館、最萌的多肉植物園等，為讓民眾感受后里的美跟好玩，系列活動第一趴將以「Fun肆玩后里」短影音徵件率先登場。

主辦單位指出，民眾只要拍攝60秒以內影片介紹后里的在地文化元素，包括美麗的花卉、好喝的葡萄酒、好吃的高接梨或鐵馬道、薩克斯風等，9月15前上傳個人Youtube頻道、在活動網頁報名，即有機會獲得最高2萬元獎金，參加網頁投票也能抽國內機票。

行銷當地旅遊，主辦單位也攜手旅行業者推出套裝遊程，可透過旅遊深度探訪后里區，值得一提的是，遊程中特別安排觀賞木偶劇，主辦單位指出，「磐宇木偶劇團」及「中台灣振興團」曾獲有台中表演藝術界「奧斯卡獎」之稱的「金藝獎」肯定，其演出除保留傳統樂器，還結合數位科技，是少見的全能劇團。

此外，后里區公所也將於10月14日晚間在后里運動公園舉辦草地音樂會，將邀請擁有溫暖嗓音的星光幫美聲男歌手盧學叡開場，音樂會中特別安排后里愛樂薩克斯風樂團演出，另有特技及魔術表演、美食好物市集等。