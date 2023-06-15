金曲樂團「落日飛車」薩克斯風手黃浩庭推出個人台語專輯《萬壽菊》，入圍第34屆金曲獎最佳新人、最佳台語專輯及最佳年度專輯，他來自音樂世家，爺爺是傳奇唸歌歌手黃清音，父親則是知名台語歌手袁小迪，身為「星三代」的他不怕被貼標籤，豁達表示：「別人要貼標籤是他們的事，我跟爸爸是互相鼓勵支持，標籤是別人賦予我的，但我完全不會這麼想。」

身為星三代，黃浩庭不怕被貼標籤。（圖／焦正德攝）

由於家庭的影響，黃浩庭從小就接觸秀場及民歌西餐廳，坦言小時候有點排斥爸爸的職業，「不喜歡他的生活狀態，覺得他的朋友都是酒肉朋友，有時候不知道這些人是誰，卻突然跑到家裡，但長大後知道爸爸都是為了家庭，跟這些大哥大姊感情也變很好，只是我個人喜歡安靜的地方。」不過爸爸的經歷也讓他對音樂產生興趣，但一開始是想做幕後，因緣際會下加入了鄭宜農的樂團猛虎巧克力，才成為正式樂手。

雖然現在跟袁小迪的相處像是兄弟，但黃浩庭坦言曾不喜歡爸爸的職業。（圖／出日音樂提供）

黃浩庭在2017年加入落日飛車擔任薩克斯風手，當時給自己滿大的壓力，「飛車是我的哥哥們，我會覺得自己年紀最小，要追上哥哥們的腳步。」他也認為當時自己不算是音樂人，只是個想服務別人的工具人，雖然會很多樂器但都不專精，因此一直努力自我精進。而獨自出專輯與在樂團時大不相同，他形容是一種很赤裸的狀態，比起玩樂團要花更大的力氣。

剛加入落日飛車時，黃浩庭（右一）給自己不小的壓力。（圖／翻攝自落日飛車臉書）

原本是樂手的黃浩庭透露過去五音不全，為了發專輯才特別學唱歌，一開始由爸爸親自教學，結果爸爸教了一小時就受不了，還摔門說：「你自己練好了！」後來他遇上很有耐心的老師，讓他從認識自己的聲音到喜歡上自己的聲音，他認為從抓不到音準，現在卻獲得金曲肯定是很正向積極的事情，希望所有喜歡音樂的人不要害怕，只有勇敢做了才會知道能不能成功。

黃浩庭過去五音不全，為了發專輯特別學唱歌。（圖／焦正德攝）

此張專輯的主旨是獻給已逝的人，黃浩庭連續經歷女友、爺爺、好友的離世，讓他更想做好作品，不過過程中難免情緒崩潰，甚至一度需要吃藥及看心理醫生，幸好他仍能以積極正向的心態去面對，選擇放下生離死別這件事，聚焦於探索自己是誰。提到因意外離世的女友，他表示：「她的朋友圈跟媽媽都給我很正面的回應，但我的目標是選擇放下，就沒有再去想這

經歷愛人的離世，黃浩庭選擇放下悲傷的過去。（圖／焦正德攝）

至於入圍金曲的心情，黃浩庭笑說當時跟媽媽正在搬家，媽媽突然大喊「你入圍了」，他則淡定回應「先不要管啦，先搬家」，對於得不得獎他抱持平常心，家人甚至希望他別得獎，因為若是得獎一切都會被放大，「我爸年紀也大了，覺得得不得獎不是重點，重要的是用心做音樂。」問及會不會帶幸運物？他笑說：「我想帶薩克斯風，可能會在紅毯上邊吹邊走！」

黃浩庭對於得獎抱持平常心。（圖／焦正德攝）

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