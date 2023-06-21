其他受害者被性騷擾的訊息。（小紅老師提供）

其他受害者被性騷擾的訊息。（小紅老師提供）

受害者自揭傷疤，還原被性侵經過。（小紅老師提供）

受害者自揭傷疤，還原被性侵經過。（小紅老師提供）

台灣演藝圈「＃Metoo」風波繼續延燒，小紅老師日前在臉書指控男星NONO（陳宣裕）性騷擾，卻被以沒有印象遭到否認。小紅老師今（21日）召開記者會，說明親身經歷及Po文後陸續收到近20位的爆料，其中被侵入性性侵的有2位，另外還有幾位被指交得逞。她公布被害者的私訊，希望NONO能夠出面向被害者們認錯、道歉。

小紅老師說，在她召開的記者會前5分鐘又收到私訊，對方直言「我記得他手毛、腳毛很長，那邊非常大，所以我記得我非常痛」，並表示事發在2015年，NONO的女兒剛出生。該爆料女網友透露她當時在百貨公司站櫃，有次NONO說要送她回家，結果一上車就對她毛手毛腳，還暗示自己很喜歡絲襪。事發後，NONO還不斷私訊聯繫她，直到她揚言報警，NONO才放過她。

另位遭到性侵的女性，是在2011年受到傷害，她說當時NONO也用同樣的方式搭訕、要電話，並藉機送她回家，結果一上車就開始毛手毛腳，「他（NONO）還在車上對她強行進入，他還講說只要沒射就不算了，剛才是練習」。小紅老師心疼的說，受害者當時太過害怕，當她想要反抗時已經來不及了。

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