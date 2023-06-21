紙風車劇團赴布達佩斯演出《哪吒鬧龍宮》，於當地時間20日晚間首演完畢，劇中守護小朋友的神祉角色孩子仙哪吒，也受到熱烈歡迎，許多小朋友前來和她擁抱致意。（李欣恬攝）

紙風車劇團赴布達佩斯演出《哪吒鬧龍宮》，於當地時間20日晚間首演完畢，劇中守護小朋友的神祉角色孩子仙哪吒，也受到熱烈歡迎，許多小朋友前來和她擁抱致意。（李欣恬攝）

紙風車劇團赴布達佩斯演出《哪吒鬧龍宮》，於當地時間20日晚間首演完畢，劇中守護小朋友的神祉角色孩子仙哪吒，也受到熱烈歡迎，許多小朋友前來和她擁抱致意。（李欣恬攝）

紙風車劇團赴布達佩斯演出《哪吒鬧龍宮》，於當地時間20日晚間首演完畢，劇中守護小朋友的神祉角色孩子仙哪吒，也受到熱烈歡迎，許多小朋友前來和她擁抱致意。（李欣恬攝）

紙風車劇團赴布達佩斯演出《哪吒鬧龍宮》，於當地時間20日晚間首演完畢，劇中守護小朋友的神祉角色孩子仙哪吒，也受到熱烈歡迎，許多小朋友前來和她擁抱致意，此外，這次也有百位因戰爭流離失所的烏克蘭觀眾前來欣賞，會後也對演出讚譽有加，其中一位烏克蘭觀眾艾拉（Alla）表示，她相信戰爭會過去，「因為有像台灣這樣為我們送暖、鼓舞著我們的人。」

為了讓歐洲觀眾更加快速熟知劇情，除了事先準備好的英文、匈牙利語字幕，演前紙風車劇團團長任建誠也快速地以一分鐘說明故事情節，並透過現場專業翻譯翻成匈牙利文和烏克蘭語，台下的烏克蘭小朋友，也從原本有點羞怯，到最後隨著劇情起伏展開笑顏。

烏克蘭觀眾艾拉表示，看戲帶給她安慰，她的兒子是軍人，「我希望戰爭可以快點結束，也希望和平快點到來。我相信一切會過去，因為有像台灣這樣為我們送暖、鼓舞著我們的人。」

另一位烏克蘭觀眾賴瑞莎是年輕媽媽，她表示看到劇中美麗繽紛的服裝，也令她聯想到烏克蘭也有類似的服裝文化，「我特別喜歡下半場的表演，有很多動態表現，也很喜歡服裝。」

賴瑞莎從烏俄戰爭初期，一路輾轉到匈牙利，她表示，匈牙利的救難組織協助他們許多，她上周也有參加文化總會和紙風車在當地的快閃活動，「我很開心，看見我的孩子再次展現笑容。」

烏克蘭觀眾弗羅定看完演出很是激動，在受訪過程中，他從原本有點沉默到慢慢打開心訴說想法，手上綁著紙風車劇團特別製作的平安符哪吒的他表示，自己過去也是演員，紙風車的表演非常多樣性，此外，對於戰爭時局他十分感慨，但欣賞演出很是感動。

另一位烏克蘭觀眾羅伯今年25歲，他表示劇中的顏色非常繽紛多彩，「服裝和布景有這麼多顏色，還有屬於台灣的武打戲，這些都令我印象深刻。」紙風車劇團於布達佩斯的演出，今日當地時間21日晚間，在艾菲爾劇場還有一場。