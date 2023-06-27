多則未經確實的前線消息稱，烏克蘭先鋒部隊可能已經跨過第聶伯河，並且在安東諾夫斯基大橋(Antonivsky Bridge)周圍建立起橋頭堡。該大橋橫跨第聶伯河兩岸，已在去年「哈爾科夫反攻」前外，被烏克蘭海馬斯火箭所炸斷，現在烏軍先鋒部隊爭奪此處，並且人數正在增加。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，烏克蘭在去年9月的反攻，完全收復了第聶伯河右岸，但是在反攻期間摧毀了橋樑，使得河左岸仍然是俄軍優勢區。但是從今年3月以來，烏克蘭特種部隊就以橡皮艇潛入河左岸偵察，此處的俄軍早已撤離，因為擔心海馬斯火箭的的打擊，所以從河畔往內陸大約20公里都沒有多少俄軍。

Footage from the "Russian-controlled" left bank of the Dnieper river at the Antonovsky Bridge, shows a Russian BTR-82A firing and moving to pick up evacuating Russian soldiers from fire by Ukrainian forces.



Earlier, Russian sources stated that Ukrainians gained a foothold at the… pic.twitter.com/k9SLPy1vX9 — Dmitri (@wartranslated) June 25, 2023

來自電訊頻道(Telegram)社交軟體上，多個來自俄羅斯帳號聲稱，大約 100名烏克蘭部隊在第聶伯河左岸建立起橋頭堡，並且與俄羅斯部隊交戰，一段空拍機的影片顯示，俄軍BTR-82A 裝甲運兵車正在疏散俄羅斯士兵，持續朝烏軍時開火。這段最早發布在Telegram 上，帳號Dva Mayora提供影片的說明是「(此處是)安東諾夫斯基橋，我們在第聶伯河（左）岸。赫爾松地區。敵人在我們河岸上建立了一個小的據點已經三天。由於敵方砲兵和特種部隊的持續行動，對我軍(指俄軍)構成包圍威脅，我軍陸續從該地區撤出，鄰近部隊前來救援。戰鬥中，俄羅斯武裝部隊也遭受了損失。」

⚡️Video showing activity near the left bank of Antonovsky bridge. pic.twitter.com/LuGmP5og5c — War Monitor (@WarMonitors) June 26, 2023

Dva Mayora提到，烏克蘭特遣隊正在不斷獲得物資供應，規模也在不斷擴大。同時，烏軍還利用高速船配備的電波干擾系統，來防止俄羅斯無人機的襲擊。烏軍也利用被毀的橋樑做為埯體。

親俄羅斯的留言呼籲，俄羅斯軍方應趕緊對此處發動空襲，以打擊這些烏克蘭先鋒部隊。

安東諾夫斯基大橋原本是一座箱樑橋(box girder bridge )也就是預力混凝土製成的箱塊組合而成，相當堅固。但從去年夏天開始，它多次遭到烏克蘭的砲擊、海馬斯火箭的打擊。俄羅斯後來在橋東側建造一座浮橋，以補給赫爾松市的俄軍。到了去年10月，俄軍決定主動撤出赫爾松市，烏軍未經戰鬥就收復該市。

去年11月，安東諾夫斯基橋的橋面多處倒塌，最大跨距達到數百公尺，短期內無法修復，因此烏軍奪佔此地的目的還不清楚 。