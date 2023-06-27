俄羅斯國防部表示，俄羅斯開始在波羅的海上空，以Su-27戰機進行戰術演習，以測試戰機執行緊急攔截任務，或是遭遇特殊情況的快速應變能力。莫斯科去昨天稱，他們攔截了企圖進入俄軍空域的英國軍機，因此很有必要相關的演練。

半島電視台(Aljazeera)報導，俄羅斯國防部稱「演習的主要目標是，測試飛行員執行預期戰鬥任務與特殊行動的情況。」

俄羅斯國防部在電報頻道( Telegram)上宣布：「波羅的海的 Su-27戰鬥機，利用空用武器和巡航飛彈向模擬的敵機開火。」他補充說，除了提高技能外，俄羅斯戰鬥機飛行員也在守衛加里寧格勒飛地的領空。

加里寧格勒位在波蘭東北部，立陶宛西南部，面積1.5萬平方公里。這是莫斯科最西端的州，在第二次世界大戰結束之前，一直是德國的一部分。這片飛地在 1945 年的波茲坦會議上被分給了蘇聯，此處的德國特徵因此迅速消失，如今已完全不剩。此處大約 100 萬居民，主要是俄羅斯人，也有少量烏克蘭人、波蘭人和立陶宛人。波蘭不久前正式立法，將它改回原名「柯尼斯堡」(Königsberg)，此舉引起了俄羅斯的抗議，但是北約有可能在不久後也會跟進。

俄羅斯去年表示，他們已向加里寧格勒的契卡洛夫斯克空軍基地(Chkalovsk airbas)部署了Kh-47M2「匕首」高超音速飛彈(Kinzhal)，以戰略威懾週邊北約國家。

星期一，俄羅斯國防部表示，英國颱風戰機接近黑海上空的俄羅斯邊境，俄羅斯2架Su-27戰機緊急升空攔截。

近幾個月來，由於莫斯科在烏克蘭的戰爭導致緊張局勢加劇，俄羅斯和北約軍用飛機的攔截活動也大幅增加。