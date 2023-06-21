俄羅斯去年2月24日正式對烏克蘭展開「特殊軍事行動」，至週三（21日）已483天。長期與俄羅斯交好的白俄羅斯宣布，白俄武裝部隊週三起一連10天舉行年度「動員演習」。

白俄羅斯國防部說明，本次演習目的在於評估動員境內後備軍人的準備妥善程度。白俄羅斯的男人全部必須服兵役，服完兵役之後仍處於預備役狀態。

白俄羅斯與烏克蘭國境北部接壤。烏克蘭此刻正於國境南部對俄軍展開大反攻的同時，也必須提防來自北鄰的新攻勢。俄羅斯國防部日前才宣稱，俄軍會從北線發動大規模攻勢。

🚨🇧🇾 Alert🚨 Belarus announces Mass Mobilization "exercises." pic.twitter.com/Z9gMnRxGW5 — Terror Alarm (@Terror_Alarm) June 21, 2023

俄羅斯去年對烏克蘭發動全面入侵以來，白俄羅斯允許俄方利用白俄領土當作發動攻擊的跳板之一，白俄也與俄羅斯頻繁舉辦聯合軍演，讓俄軍利用白俄境內的軍事基地施訓。

俄羅斯上週宣布戰術核武運抵白俄羅斯，俄國總統普丁（Vladimir Putin）說，這是給西方國家的一記警告。這也是蘇聯解體已來，俄羅斯首度在境外部署戰術核武。

白俄羅斯的部隊並未直接加入俄方作戰，但白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）曾表示，倘若白俄羅斯遭受「全面侵略」，白俄就會參戰。