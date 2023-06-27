俄羅斯傭兵組織瓦格納集團兵變36小時後畫下句點，令外界霧裡看花，其中一個癥結點是為何由白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）出面斡旋，而非普丁？外媒指出，是因為普丁拒接瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的來電，才改由魯卡申柯出面調停。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）出面調停瓦格納兵變行動，讓外界意外。

俄羅斯獨立新聞網站梅杜扎（Meduza）25日引述親克里姆林宮消息人士指出，普里格津23日晚間宣布展開他所謂的「正義遊行」（march of justice）後，俄羅斯當局就開始與他談判。

包括軍方高層、克宮、政府官員都試著與普里格津談判，但很難確定究竟該談些什麼，普里格津的要求相當含糊且奇怪，他要俄國防長蕭依古（Sergei Shoigu）走人，瓦格納（Wagner Group）擁有自主權及更多資金。

梅杜扎先前報導，克宮原先希望以「相對和平」的方式解決這起事件，但礙於無法與普里格津達成協議，克宮於是下令各州長、政治人物公開譴責普里格津，24日上午10時，普丁也在全國電視演說中砲轟普里格津為「叛徒」、「在背後捅刀」，普里格津則回嗆普丁錯了，當時瓦格納傭兵已經占領俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don），並且北上進逼莫斯科。

24日中午，普里格津試圖聯絡克宮，據信他甚至試著打給普丁，消息人士說：「但總統不想與他交談。」

消息人士相信，普里格津或許意識到他「做得太過火了」，「部隊持續前進的前景並不樂觀」，當時瓦格納已經逼近俄軍及國家近衛軍（National Guard）設下第一道防線的奧卡河（Oka River）。另外，儘管普里格津稱「半數軍隊」準備加入他的行動，但實際上兵變行動展開幾小時內，瓦格納並沒有獲得俄軍支持。

報導指出，克宮可能也意識到普里格津已經改變盤算，因此決定避免一場「流血對抗」。

調停瓦格納兵變行動，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）是誰？

據信參與與普里格津最後一輪談判的人士包括克宮幕僚長瓦伊諾（Anton Vaino）、克宮國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）、俄羅斯駐白俄大使葛利茲洛夫（Boris Gryzlov），魯卡申柯則扮演主導角色。

消息人士透露，普里格津堅持要有高官參與談判，礙於普丁不願意親自與普里格津交涉，能參與談判的代表所剩無幾。

消息人士說：「普里格津需要可信賴的第三方來保住顏面，這是魯卡申柯出面的原因。」出面調停顯然有利於魯卡申柯，因為他知道如何從「避免俄羅斯爆發流血，或可能的內戰」宣傳中獲益。

不過消息人士認為，普里格津最終仍在這場叛變中屈居劣勢，包括被流放，普丁也「不會原諒」，消息人士斷言他再也不會有從前那樣的影響力及資源，俄羅斯國防部或許會有人員調動，但那主要出於內部問題，而不是應普里格津的要求。

消息人士評論瓦格納兵變行動削弱了普丁的地位，普丁先是在24日的譴責演說後神隱一段時間，消息人士也認為他不該讓魯卡申柯出面，同時不該讓其他官員主導談判。