電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克周二（20日）在紐約見到了正在美國訪問的印度總理莫迪。馬斯克在會面後表示，特斯拉將在力所能及情況下盡快在印度投資。

據路透社報導，莫迪20日開始訪美行程。此前曾有消息人士透露，馬斯克將在會面時向莫迪介紹在印度建立生產基地的計劃。當被記者問及特斯拉在印度的投資計劃時，馬斯克說，「我相信特斯拉很快將進入印度。」他還透露打算明年訪問印度。

此外，印度媒體在推特上發布的影片顯示，馬斯克稱自己是莫迪的「粉絲」，並提到多年前莫迪曾到訪特斯拉位於美國加州的工廠。馬斯克還表示，「莫迪正在推動我們對印度進行重大投資，這也正是我們打算做的，我們只是想找到合適的時機。」同為SpaceX創辦人兼執行長的馬斯克表示，他還計劃將SpaceX星鍊網絡帶到印度。

報導稱，由於印度高額的進口稅，特斯拉不斷推遲在印度建廠的計劃。不過這一僵局在不久前鬆動，特斯拉高層上月到訪印度，並與印度官員就在該國建廠一事進行了討論。

另據美國CNBC報導，為追趕中國和歐洲，印度政府想吸引更多電動汽車製造商。儘管印度被廣泛視為是汽車行業的增長市場，但國際能源總署（IEA）預計，電動汽車的銷量在全球市場所佔份額依然較小。

此外印度還面臨不少競爭者，馬斯克日前分別與義大利總理梅洛尼和法國總統馬克宏會面。法國媒體「法國24台」（France 24）稱，歐洲領導人正在爭奪特斯拉對本國的投資。