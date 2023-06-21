美式經典「百威啤酒」（Budweiser）與潮流時尚緊密結合，深受潮流玩家、藝術家的喜愛，繼發行限量NFT、與知名潮牌聯名等橫跨多元領域之後，今年更推出「Follow Your Heart」集點贈獎活動，邀請金鐘影帝黃河、新生代個性模特Jing Tsai重新詮釋品牌的經典DNA，參加抽獎就有機會獲贈獨家限量品。

百威啤酒是美式文化的一環，也常是藝術家發想創作的靈感來源，以百威DNA創作的「Follow Your Heart」系列限量品，包括百威玻璃杯（皇冠款）、短褲、後背包、襯衫外套、棒球帽等5款精選單品，即起開放集點，贈品將於7月17日兌換，數量有限，換完為止。

另百威也與洛杉磯潮流品牌ARTICLE NO.合作推出聯名鞋款，風格融入現代設計語言、復古情懷和極簡視覺體驗，且與潮人最愛的SEic電動輔助自行車推出聯名車款，充滿潮風時尚。

百威啤酒玩跨界聯名，推出ARTICLE NO.聯名鞋和SEic電動自行車。（Budweiser提供）

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