被列為台灣瀕危的野生苞舌蘭，台南區農業改良場從20年前開始收集苞舌蘭及進行苞舌蘭雜交育種，陸續育出4個紫紅花色品種並技轉給業者農戶栽培，2011年再投入黃花育種，花12年時間雜交選育，今年終於催生出新品種「台南5號」，相當吸睛，被看好極具市場潛力。

苞舌蘭又稱紫蘭，屬於台灣蘭嶼和綠島地區原生種花卉，但因為蘭嶼原生紫苞舌蘭受到人為過度開發及風災土石流，導致族群大量消失，已列為台灣極危物種。

國內首見黃花苞舌蘭新品種「台南5號」。(台南區農改場提供／曹婷婷台南傳真)

台南區農改場指出，該場從20年前開始協助進行苞舌蘭復育，前往原生地蘭嶼東清溪上游，觀察苞舌蘭在原生地的復育情形及其生長環境外，並開始收集苞舌蘭及進行苞舌蘭的雜交育種，經過多年復育及品種選育，陸續推出小花品系的台南1號及2號及適合景觀地植的粉紅、紫紅大花品種台南3號、4號。

農改場指出，苞舌蘭本身就是紫紅色系，因此前面推出4個品種都是紫紅、粉紅色系，研究人員也開始思考能否透過雜交，培育出不同花色，12年前開始摸索，經過雜交育種選拔成為國內首見黃色苞舌蘭。

農改場台南區場長楊宏瑛說明，原生種紫苞舌蘭存在花期不長且觀賞性不佳，花朵小且又易自然結莢，但經過雜交育種選拔的苞舌蘭，花朵又大又美，花期可長達3個月以上，現已陸續推出屬於小花品系的台南1號、2號，以及適合台灣熱帶景觀綠美化種植的台南3號、4號。

她說，有別於苞舌蘭常見粉色、紫紅花色，苞舌蘭台南5號為亮眼黃色大型品種，特色之一是，盆植花莖高度可達75公分，適合大面積栽種在戶外庭園，尤其，開花時非常搶眼，景觀效果尤佳。

農改場指出，台南5號一次施作種植成活後，可維持2、3年以上，且不太需要花錢防治病蟲害，維護成本低，加以景觀效果亮眼，非常適合中南部庭園設計應用，未來也將推廣到園藝市場，不但可促進商機又能保育原生植株。