路透社報導，Vision Pro由中國的立訊精密獨家代工。「金融時報」（Financial Times）援引2名與蘋果和立訊精密關係密切的消息人士報導，Vision Pro明年產量預計將不到40萬組。

蘋果和立訊精密都未回覆路透社的置評請求。

金融時報另引述2家Vision Pro部份零件的中國供應商報導，蘋果已要求他們第一年僅提供足以生產13萬到15萬組Vision Pro的零件。

金融時報表示，無論是上述哪個產量數字，都暗示較蘋果之前內部訂下的Vision Pro產量目標大幅削減，即在產品發表後12個月內要賣出100萬組。

根據金融時報報導，Vision Pro的設計複雜度和生產的難度，是蘋果將目標產量削減的原因。報導還說，平價版Vision Pro推出的計畫也已經延後。

Vision Pro的啟售價高達3499美元（約新台幣10萬8500元），是臉書（Facebook）母公司Meta推出的混合實境（MR）兼虛擬實境（VR）裝置產品中最貴機種的3倍多。