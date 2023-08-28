大陸人氣男星胡歌過去以《仙劍奇俠傳》、《琅琊榜》等作品走紅，更於2019年富比士大陸百大名人榜中獲得第3名，但近日他拋出「5年不拍戲」的想法，讓粉絲直呼「一個演員問粉絲支不支持自己不演戲，胡歌老師別逼我發瘋」引發熱議；對此，胡歌近日出席新片宣傳時回應了。

胡歌21日突在微博上發文寫下：「如果未來五年我不拍戲了，去做一些更有意義的事情，你們應該會支持我的吧？」更附上兩張他留著大鬍子、帶著墨鏡的照片；貼文一出，立即引起討論，讓不少粉絲不滿「你要知道那天你的胡言亂語傷了多少粉絲的心」、「自從結婚後，精神狀態怎麽越來越不對勁兒？你才四十，拜託清醒一點」，更被形容「半夜發瘋粉絲不買帳」。

胡歌日前深夜發文拋出五年不拍戲的想法。（圖／翻攝自胡歌微博）

事隔幾天，胡歌出席電影《不虛此行》宣傳，談及日前發文風波，罕見表情嚴肅說：「可能我是一個很奇怪的人，可能在大家眼裡就是我好像不定時的就會有一些很出乎人意料的行為或者舉動」。

胡歌出席電影活動，親自回應不拍戲風波。（圖／翻攝自微博）

他也坦言，多數人看到後可能認為自己喝多了「但其實不是，其實對我來說，其實我的底色跟大家看到的樣子很不一樣，我經常會自我矛盾然後各種糾結，內心有很多掙扎，可能大部分時間都是克制的，很多時候還會妥協，很像影片中的角色，但有時候另一方會戰勝自己」。

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