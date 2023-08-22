該事件中得臨時股東會是在去年4月15日舉行的，當時通過亞太電與遠傳電信合併案，值得注意的是，由於台灣大也有亞太電持股約2％，當時站在競爭對手的角度，於現場仍派人表達意見，認為「台灣大不同意亞太電董事會通過與遠傳合併案」。

亞太電表示，已經收到判決書，原告先位之訴駁回，被告於民國111年4月15日召開股東臨時會討論事項第一案「本公司擬與遠傳電信股份有限公司合併案」決議應予撤銷，訴訟費用由兩造各負擔二分之一。

亞太電表示，目前對於公司財務業務尚無影響，將委請律師提起上訴，以維護本公司之合法權益，以及維護本公司及股東權益。

亞太電公告內容如下:

本公司股東李映怡向智慧財產及商業法院提出訴訟，本公司於5月23日接獲智慧財產及商業法院商業庭寄送之起訴狀，先位之訴聲明為：「一、確認被告亞太電信股份有限公司於民國111年4月15日召開之股東臨時會所通過之『討論事項(一)本公司擬與遠傳電信股份有限公司合併案』決議無效。訴訟費用由被告負擔」。備位之訴聲明為：「一、被告亞太電信股份有限公司於民國111年4月15日召開之股東臨時會所通過之『討論事項(一)本公司擬與遠傳電信股份有限公司合併案』決議應予撤銷。訴訟費用由被告負擔」。