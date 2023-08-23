在新竹縣湖口鄉波羅村軍營聯外道路旁的廢棄磚窯為「霍夫曼窯」，煙囟已改由水泥，推測應在1970年末建造。（羅浚濱攝）

湖口社區規畫師郭台貴等人反對縣府在湖口興建生命紀念園區，發現用地附近有廢棄超過50年的「連環窯」，提報將波羅汶窯址列為歷史建築，文化局依據《文化資產保存法》邀3名專家委員、3名提報人及土地所有權人現勘後，召開審查會議認資料與窯址現況調查尚未完整，應先辦理簡易調查研究等事項後以利評估，決議暫予列冊追蹤。

台灣陶文化協會理事長鄧淑慧3月應郭台貴邀到場做專題講座，指連環窯正式名稱「霍夫曼窯」，這座較接近長方形的連環窯，有2條隧道型的竹管窯連接，窯頂有個投煤粉孔，中央煙道特高，罕見在中央煙道留有閘門和觀火眼，煙囟已改由水泥，推測應在1970年末建造，若能修復將對台灣窯爐史的完整性有很大幫助。

3名提報人表示，早期湖口台地因為紅土地質，帶動磚瓦窯業發展，湖口鄉波羅村的磚瓦窯廠遺跡，初判為1960年代戰後專門燒製紅磚的霍夫曼窯，1980年代停產，目前鄉內尚餘幾座窯址，波羅汶磚窯廠為其一，希望能保留為歷史建築，為地方開發史留下見證。

文化局指波羅汶窯址位於波羅村軍營聯外道路旁，地目為山坡地保存區，現況為閒置，周邊林木雜草叢生，22日下午邀集3名具文化資產專業委員及相關權益人現場勘查，專家委員近2小時審視窯址現場，充分聽取提報人與所有權人意見後，製作勘查結果紀錄，即返回文化局召開審查會議。

委員討論認為，目前窯址的書面資料與構造物現況調查尚未完整，建議先就新竹縣內同類型建造物，辦理簡易調查研究，釐清文化資產價值，並了解土地所有權人意願，以利後續審議做評估，決議目前暫予列冊追蹤。