日本政府8月24日啟動福島第一核電廠含氚廢水排海作業，預估會持續放流30年，引起周邊國家反彈，立委林思銘指鄰近國家為此紛紛祭出相應措施，保護自家國民免於核汙水傷害，民進黨政府反核電，卻不反對日本排放核汙水，至今仍默不吭聲、毫無作為，駐日代表甚還惹出失言風波，良知良能何在？

林思銘表示，中華民國與日本關係向來緊密，但並不代表應棄守國民安全，日本福島第一核電廠的核處理水排放入海計畫，連日本國內漁民都抱持懷疑態度，中國大陸與南韓也連日表達不滿，但謝長廷卻說台灣內部存在的反對意見，是因為「統派想把台灣香港化，才會要求抵制」。

林思銘指駐日代表謝長廷上任以來，推動開放日本核食、放寬日本草莓農藥殘留標準，到支持日本核汙水排放，一路助攻的表現根本是「助日代表」！

林思銘質疑，謝長廷不僅沒有挺身捍衛台灣民眾食安，反而對內搞起分化，把反對者歸為「統派」，反對的目的是要與中國唱和，中華民國有這種外交官，我們還需要敵人嗎？有失國格的自我矮化，明顯已經不適任！

「國人健康不容退讓！」林思銘強調，核汙水排放是一個是非問題，應該讓科學證據說話，政府應建立長期動態觀測機制，作為預警之用，並強化福島地區進口品的檢驗措施，及產地證明的核實，避免發生迂迴輸入的情形，確實告知國人核汙水排放可能造成的影響，不應默不做聲、無所作為！