日本目前由自民黨與公明黨組成的執政聯盟傳出可能「加一」，主因在野的國民民主黨由支持與執政黨協調的玉木雄一郎連任黨主席後，自民黨內出現拉攏國民民主黨聯合執政的構想。

日本讀賣新聞報導，國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎9月2日順利連任，自民黨認為玉木主張跟執政黨協調的路線受到信任，已在評估探詢國民民主黨就加入執政聯盟進行協商。

玉木連任後的任期將持續到2026年9月底，他在當選致詞時說，「將竭盡全力讓國民民主黨變得強大」，也表明有意讓幹事長榛葉賀津也續任。

Yuichiro Tamaki has been re-elected as the head of the Japanese opposition Democratic Party for the People as he faces the task of dealing with his party's relationship with the ruling camp. https://t.co/VNlprA7Hl1 — The Japan Times (@japantimes) September 3, 2023

有關跟日本政府及執政黨方面的合作，玉木昨天強調「為了實現政策，將進行超越黨派的協商與合作」。

傳出自民黨內部有一個構想，也就是在首相岸田文雄9月進行內閣改組時，邀請一名國民民主黨幹部入閣，建立新的聯合政府。自民黨計劃未來跟玉木等人展開正式協調。

玉木昨天在記者會上談到加入執政聯盟時僅說，「完全未接獲徵詢，現階段我們並非能組成執政聯盟的政黨」。玉木也否認入閣傳聞說「我不會成為閣員」。

玉木在這一次代表選舉投票中，獲得1萬3757名黨員及支持者、202名地方議員、6名預計投入選舉的參選人及14名國會議員支持，以壓倒性之姿擊敗對手前原誠司。

國民民主黨這次代表選舉可說是黨的路線之爭，玉木代表的是與執政黨進行協調的路線，而前原代表的路線是跟其他在野黨合作。

富士新聞網報導分析國民民主黨未來發展時指出，儘管傳出有可能加入自民黨與公明黨的執政聯盟，但另一方面，選舉結果也留下前原陣營部分人士可能離去造成分裂的隱憂。

國民民主黨擁有21名國會議員，身為在野第3大黨若在國會重要法案支持執政黨，將影響在野陣營的團結，因此，國民民主黨接下來的立場可能為日本政局投下變數而備受關注。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120903