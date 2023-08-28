客委會28日頒發「推動客語為通行語111年度績優單位」，新竹縣政府以評核72.68分獲「佳等」，更較3年前評核成績大幅進步28.45分，顯見縣長楊文科大力推廣下已見成效。縣府祕書長陳季媛代表楊文科領獎，從客委會主委楊長鎮手中接獲獎座與100萬元獎金。

民政處指出，縣長楊文科上任以來，大力推廣客語，除了鼓勵鄉親學習客語、多講客語，更要求縣府團隊都要報考客語認證，並多以客語為鄉親服務。新竹縣政府獲111年度評核為72.68分的「佳等」成績，比起3年前的評核成績44.23分，大幅進步28.45分。

此外，新竹縣芎林、寶山、北埔及竹東等4鄉鎮，獲得優等肯定。峨眉、關西、橫山、新豐、新埔及湖口等6鄉鎮，則獲得佳等成績。近年在縣府與各鄉鎮公所的攜手努力下，讓全縣獎勵金從2020年的總額250萬元，大幅提升到去年880萬元。

楊文科表示，縣府成績雖然大幅進步，但還要更好，縣府5月完成「新竹縣政府客家發展計畫」，由他擔任客家事務推動會報召集人，協調統整各局處共同推動客家事務，未來將在「建立族群主流化施政機能、營造客庄客語活力、發展客庄社區經濟、厚植客庄藝文能量」等四大面向，跨局處協調合作，加強推動客家政策，打造新竹縣成為全球最重要的客家語言與文化基地。