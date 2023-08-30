台68線快速道路終點止於竹東大橋、上坪溪兩側區域到下公館，但因欠缺完善運輸路網，假日出現大塞車窘境，新竹縣府規畫台68終點往上坪溪右岸開闢與縣道122縣平行道路，以分流車潮，工務處預計在本周六及下周六舉辦地方說明會。

外地遊客若要到北埔、竹東、五峰以及橫山等地遊玩，多會經由台68線再轉台3線去各景點，但每逢假日傍晚，返程遊客總是讓台68終點鄰近區域大打結，軟橋里民抱怨常常一塞就塞了3、4公里，影響在地居民通行。

過去縣府曾廣納民眾意見，提出台68終點繼續直行延伸道路，但工務處長江良淵解釋，經過調查跟舉辦公聽會後，發現要拆遷的房屋數多、土地徵收費高，工程難度不小，經過討論後決定移到上坪溪對岸施做，拓寬原有的田洋街56巷，目前已有初步規畫，準備要開說明會。

江良淵表示，目前規畫分為主線與延伸線，會同實施做。主線起於竹東大橋東側，沿上坪溪右岸往南，闢建橋梁跨田寮坑排水後，利用既有堤後道路田洋街56巷拓寬，以高架跨越上坪溪，終點銜接122線與竹39線路口，全長2.935公里。高架段共2處，長度分別為145公尺及285公尺。

延伸線的部分，銜接主線里程2K＋560處，利用既有堤後道路拓寬改善，往南至軟橋地區與122線平面銜接，全長1.35公里，高架段1處，長度120公尺。

江良淵指出，等程序完備之後，預計最快明年向交通部申請經費。目前工務處也將在9月2日及9日上午10時，於橫山鄉田寮集會所及竹東鎮軟橋里集會所召開「台68線接竹東東峰路新闢工程綜合規畫暨環境影響評估」期中階段地方說明會。