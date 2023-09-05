新竹縣文化基金會主辦的新竹縣第二屆縣長盃全國書法比賽開跑！今年總獎金高達30萬元，初賽作品即日起開放投件至9月19日，凡是對書法有興趣的民眾都能參賽，也歡迎外籍人士一起來「寫大字」（寫毛筆字），體驗書法藝術之美！

縣長楊文科表示，為彰顯新竹縣是客家大縣，書法比賽內容除了傳統詩詞、勵志名言金句外，也鼓勵書寫客家諺語、客家詩詞，希望藉全國性賽事讓書法教育與客家文化互相幫襯，讓更多人重視傳統文化。

新竹縣文化基金會表示，去年首屆新竹縣縣長盃書法比賽獲得全國廣大迴響，共徵得637件作品，國際組也有8位外國朋友共襄盛舉，像美國非裔的Thomson「唐海澤」，高大身形，低頭書寫，展現書法藝術不受國界、年齡的限制。

今年第二屆比賽共有六大類組，包含國小中低年級組、國小高年級組、國高中職組、大專社會組、65歲以上長青組及國際組。國際組開出30個名額，邀請僑生、新住民或在台工作者等外籍人士參加。

文化局長李安妤指出，初賽各組錄取25人參加10月15日在六家國小舉辦的現場決賽，國際組不須事先送件 ，只要決賽當天現場揮毫表演即可，經專家認定書法技藝優秀者，主辦單位將頒予獎狀及獎品 。詳情請上網（https://reurl.cc/V4pRYR ）查詢，敬邀全民參加，一起提升國內書法風氣